Первое летнее новолуние в этом году будет необычным, ведь сегодня также пройдет солнечное затмение.

Сегодня, 10 июня, наступит первое новолуние лета 2021 года. Будет проходить оно в знаке зодиака Близнецы и совпадет с солнечным затмением.

Новолуние – фаза Луны, во время которой она находится в соединении с Солнцем. Ночное светило в это время невидимо для земного наблюдателя, поскольку повернуто к нему неосвещенным боком. Это самая темная ночь месяца, ведь небо освещает лишь мерцание звезд.

Затем постепенно Луна начинает отображаться в виде тоненького серпа, который день за днем становится больше.

Естественный спутник Земли в данный период оказывает значительное влияние на живые организмы, в том числе и на человека. У особо чувствительных людей может ощущаться упадок сил, резкая смена настроения, раздражительность и головная боль.

Новолуние в июне 2021: когда, дата

Новолуние наступит 10.06.2021 в 13:53. Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составит 0%. Луна взойдет в 04:35, а зайдет в 21:24.

Особенность июньского новолуния

Первое летнее новолуние в этом году совпадет с кольцеобразным солнечным затмением. В странах Европы и в Украине оно будет частичным и состоится в 13:26 по киевскому времени.

С учетом данного обстоятельства, новолуние 10 июня будет довольно сложным, а его влияние в целом будет ощущаться в течение нескольких дней до и после события.

Что можно делать в новолуние 10 июня

Новолуние в астрологии принято считать временем, идеальным для размышлений над новыми идеями и составления планов. В это полнолуние можно решать текущие рутинные вопросы, не требующие много сил и энергии.

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Также это идеальный момент для избавления от вредных привычек, например, чтобы устроить голодание или разгрузочный день.

На энергетику сильно влияет созвездие, в котором будет находиться Луна. Энергичный знак Близнецов вдохновляет активнее взаимодействовать с окружающим миром и находить новые пути для коммуникации, делиться мыслями с окружающими. В то же время астрологи предостерегают, что следует найти баланс между разумом и чувствами.

К тому же, учитывая солнечное затмение, лучше действовать не спеша, аккуратно и расчетливо. Прежде чем предпринимать те или иные серьезные шаги, важно внимательнее прислушиваться к своему внутреннему голосу и поразмышлять.

В целом в этот день важно оставаться в хорошем настроении, чтобы отрицательные эмоции не стали источником непредвиденных трудностей.

Что нельзя делать в новолуние 10 июня

Начинать какие-то новые проекты и решать важные вопросы в период июньского новолуния не стоит – лучше отложить это на некоторое время.

Не желательно вести любые деловые переговоры или завершать их, а также общаться с начальством или переходить на другую работу. Не рекомендуется в это новолуние делать крупные покупки, инвестировать и одалживать деньги.

Энергетика этих суток будет усиливать любые эмоции, поэтому не стоит сегодня конфликтовать и выяснять отношения. В новолуние следует подавлять спонтанные желания, а также астрологи не советуют отправляться в длительные путешествия.

Новолуние в июне: что ждет знаки Зодиака 10 июня

Овен: гороскоп на 10 июня 2021 года

В целом успешный день для любых дел. Деловые контакты и реализация идей принесут доход в будущем. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, нужно еще и отдыхать.

Телец: гороскоп на 10 июня 2021 года

Будьте терпеливы и проявляйте смекалку и организаторские способности при решении возникающих проблем. Благоприятный день для совершения покупок, начала ремонта.

Близнецы: гороскоп на 10 июня 2021 года

Постарайтесь как можно спокойнее реагировать на возникшие проблемы, не перенервничайте – тогда все закончится удачно. К тому же ваши планы еще могут измениться, а звезды предвещают вам хорошие предложения.

Читайте такжеНазван знак Зодиака, которого труднее всего любитьРак: гороскоп на 10 июня 2021 года

Удачный день для полезных приобретений. При этом имейте в виду, что во второй половине дня могут возникнуть некоторые недоразумения в любовных, партнерских или супружеских отношениях.

Лев: гороскоп на 10 июня 2021 года

Решительные действия в плане вложения денег могут привести к укреплению материального положения. В то же время не отвергайте помощь друзей и близких. Также возможна неожиданная встреча или известие, которые повлияют на будущее.

Дева: гороскоп на 10 июня 2021 года

Ваши дела значительно улучшаются и препятствия с большой вероятностью будут преодолены. Займитесь личными делами, благоустройством жилья и приусадебного участка.

Весы: гороскоп на 10 июня 2021 года

Звезды предупреждают об опасности рискованных и непроверенных проектов. Возможны неожиданные повороты в судьбе. Не забывайте о личной жизни.

Скорпион: гороскоп на 10 июня 2021 года

Сохраняйте спокойствие и контролируйте свои эмоции, несмотря на неприятный оттенок негативных явлений предыдущих дней. Сделайте легкие физические упражнения, примите водные процедуры.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые помнят все до мелочейСтрелец: гороскоп на 10 июня 2021 года

День обещает быть удачным. Возможны невероятные предложения и даже осуществление ваших сокровенных замыслов. Смело отправляйтесь в путешествие, заключайте сделки, брак.

Козерог: гороскоп на 10 июня 2021 года

Займитесь личными делами, благоустройством дома. Также обратите пристальное внимание на состояние собственного здоровья, особенно на правильное питание.

Водолей: гороскоп на 10 июня 2021 года

В этот день вам, возможно, придется проделать большой объем работы. Невыполненные обещания могут обернуться последствиями, поэтому действуйте обдуманно и осторожно.

Рыбы: гороскоп на 10 июня 2021 года

Большая вероятность возникновения конфликтных ситуаций, а также могут проявиться проблемы предыдущего месяца. Будьте уверенными, последовательными и отстаивайте свою точку зрения.

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Автор: Алина Вишневская