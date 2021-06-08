Уже послезавтра наступит первое новолуние лета 2021 года. Пройдет оно в знаке зодиака Близнецы и совпадет с солнечным затмением.
Что можно делать в новолуние 10 июня:
В Солнечное затмение (новолуние) очень важно определить и записать свои цели, чтобы заложить свою личную программу социально-материальной направленности и самореализации, как минимум, на ближайшие 6 месяцев (до следующего сезона затмений).
Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые могут покорить весь мир В день новолуния важно привлекать позитивные мысли, которые помогут остаться на плаву даже в сложной ситуации. Благодаря хорошему настроению получится привлечь удачу.
В этот день хорошо загадывать желания, которые связаны с избавлением от чего-то негативного.
Что нельзя делать в новолуние 10 июня:
В этот день не рекомендуется начинать ничего нового. Есть риск не закончить начатое.
10 июня астрологи не рекомендуют отправляться в длительные путешествия и водить машину.
Также не стоит поддаваться желанию конфликтовать и выяснять отношения. Любые эмоции будут гипертрофированы и обстановка рискует чрезмерно накалиться.
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