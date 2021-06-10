Двуличие Водолея чаще всего связано с тем, что им не хочется ни с кем ссориться.

Некоторые знаки чаще других скрываются под маской и не показывают свое истинное лицо. Предлагаем узнать, кто они.

Двуличие Водолея чаще всего связано с тем, что им не хочется ни с кем ссориться. Поэтому они пытаются быть "правильными" и удобными для всех. Однако свое истинное мнение по тому или иному вопросу высказывают крайне редко.

Стрелец

Стрельцы умеют выходить сухими из воды, используя для этого не самые честные приемы. Они умело скрывают свое истинное мнение и пользуются своей врожденной хитростью весьма умело.

Близнецы

Близнецы двуличны от природы, однако это больше связано с их ветреностью, чем с желанием быть для всех хорошими. Для него вполне органично в один день считать так, а завтра уже абсолютно по-другому. И ничего с этим не поделаешь.

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Автор: Иван Бойко