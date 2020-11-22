Всего таких знака Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые любят доминировать над другими.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Это очень хорошие люди, которые всегда придут на помощь. При этом они могут быть вспыльчивыми и агрессивными. Он может унизить вас публично, но сделать это сгоряча и совершенно не думая о последствиях и ваших чувствах. Потом обязательно извинится.

Лев

Если вы состоите в отношениях со Львом, то помните, что вы всегда на втором месте. Если вы попытаетесь превзойти Льва, то будете незамедлительно наказаны. Лев унизит вас, даже не задумываясь. А вот врагам этого знака Зодиака еще хуже, ведь унижение будет очень изощренным.

Скорпион

Он может вам улыбаться и казаться лучшим другом, а на самом деле придумал тайный план по сближению, чтобы занять ваше место. Унижает Скорпион мощно и болезненно. Он изучит все ваши больные точки и надавит на них со всей силой.

Bодолей

Водолей отличается высоким уровнем интеллекта, поэтому иногда он может унизить человека так своими высказываниями, что тот даже не догадается о том, что происходит. Это добродушный знак Зодиака, но порой ставит себя выше других.

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Автор: Диана Могилевич