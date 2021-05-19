Близнецы стремятся сделать жизнь всех окружающих ярче и лучше, поэтому часто дают обещания, которые они не могут выполнить.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые склонны забывать о данных обещаниях.

Об этом пишет "Клубер".

Близнецы

Близнецы стремятся сделать жизнь всех окружающих ярче и лучше, поэтому часто дают обещания, которые они не могут выполнить. Эти люди привыкли строить грандиозные планы, за которыми не следует никаких действий.

Весы хотят всем угодить и чтобы все оставались довольными. Из-за этого они сыпят горами пустых обещаний и порой даже манипулируют другими людьми с помощью этого.

Водолей

Выполнение обещания для Водолея зависит от его сложности. Если это может стать для него серьезным испытанием, он попросту сдастся, резко ответив, что «это невозможно». А дальше Водолей будет вести себя так, как будто никогда ничего не обещал.

Рыбы

Рыбы не хотят расстраивать других людей и всячески этого избегают. Именно поэтому они так часто обещают то, что потом не в состоянии выполнить.

Рак

Раки постоянно пытаются кому-то угодить, а потому сознательно говорят людям то, что они хотят услышать, искреннее считая, что так будет правильно. Вот только выполнить они потом их не всегда могут.

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Автор: Иван Бойко