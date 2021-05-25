Всего таких знака Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые втайне ненавидят людей.

Об этом сообщает "Клубер".

Овен

Это очень высокомерные люди, которые на всех смотрят свысока.

Лев

Если вы стали врагом Льва, то будьте уверены, что он превратит вашу жизнь в сущий ад. Его поведение будет абсолютно безжалостным.

Скорпион

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Их месть очень жестока. Поэтому астрологи не рекомендуют переходить дорогу Скорпионам.

Стрелец

Стрельцы смело переступают через других людей и двигаются дальше, не особо разбираясь - кто прав, а кто виноват.

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Автор: Диана Могилевич