Таких знаков всего пять.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не знают, что такое верность. Им нельзя доверять, ведь скорей всего отношения с ними закончатся изменой. Кто именно попал в этот список - смотрите далее.

Телец

Тельцы любят комплименты и внимание. Поэтому часто имеют склонность к изменам. Им надоедает один партнер, хочется постоянно перемен и новых ощущений. Такой знак ненадежен для серьезных отношений.

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Близнецы

Близнецы могут быть непредсказуемыми в отношениях. Игра в любовь может наскучить им в любой момент. Верность для Близнецов - это временное и очень размытое понятие. Выбирая между верностью и изменой, они вероятно выберут второе.

Весы

Этот представитель стихии Воздуха очень ревнив и склонен к романам на стороне. Для них измена - вовсе не проблема. Весы очень любят комплименты и внимание. Но если их парнер этого не делает, то это значит, что будет делать кто-то другой.

Скорпион

Скорпионы харизматичны и эмоциональны, но тоже способны на измену. Иногда они могут пойти "налево" лишь бы проверить чувства партнера на прочность. Однако позже это может повториться снова.

Рыбы

Рыбы - типичный представитель водных знаков Зодиака. Флиртовать с другими - это совершенно нормально для них. Если Рыбы не уверены в своем партнере и их что-то не устраивает, то измены не избежать.

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