Всего таких знака Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые с легкостью могут разбить вам сердце.

Об этом сообщает "Клубер".

Стрелец

Это еще тот авантюрист, который не готов ограничивать свою свободу из-за отношений. Если у вас в мыслях привязать Стрельца к себе, то лучше сразу выбросите ее из головы.

Водолей

Этим людям нравится находиться в одиночестве, поэтому и семьи они зачастую не заводят.

Лев

Львы зависимы от внимания, заботы и любви. И если вы не можете уделять ему достаточно времени, он найдет кого-то другого.

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Автор: Диана Могилевич