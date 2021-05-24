Знаки Зодиака, которые разобьют вам сердце / фото slovofraza.com
Астрологи назвали три знака Зодиака, которые с легкостью могут разбить вам сердце.
Об этом сообщает "Клубер".
Стрелец
Это еще тот авантюрист, который не готов ограничивать свою свободу из-за отношений. Если у вас в мыслях привязать Стрельца к себе, то лучше сразу выбросите ее из головы.
Водолей
Этим людям нравится находиться в одиночестве, поэтому и семьи они зачастую не заводят.
Лев
Львы зависимы от внимания, заботы и любви. И если вы не можете уделять ему достаточно времени, он найдет кого-то другого.
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