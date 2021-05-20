Астрологи уверяют, что секс для них - высшая степень наслаждения.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются Богами в сексе.

Об этом сообщает Клубер.

Скорпион

Этот знак считается самым сексуальным. Они всегда готовы к интимным связям и с легкостью находят себе партнеров. Кроме того, им нравится доминировать. Также они могут в сексе проявлять агрессию.

Рак

Для Раков секс - это сближение с партнером. Этот знак Зодиака нежен и романтичен. Если вы мечтаете о смелом и агрессивном акте любви - осыпьте лепестками роз ложе Рака.

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Близнецы

Они полигамны, поэтому верности от них ждать не стоит. Ну, нужно же им было как-то учиться мастерству секса. К слову, они очень спонтанны и любят экспериментировать с новыми позициями и необычными местами для секса.

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Автор: Диана Могилевич