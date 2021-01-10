Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым очень сложно расставаться с деньгами.

Об этом сообщает slovofraza.

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Весы

Этот знак Зодиака достаточно экономный. Они заранее планируют свои расходы. Не любят тратить круглые суммы.

Дева

Девы могут быть щедрыми, но только со своими родными и близкими. А вот приятелям они обязательно напомнят о том, что когда-то одалживали им денег.

Рак

Они любят пройти лишний километр ради более выгодной цены. Более того, они могут пройти длинный путь, чтобы не тратить денег на проезд.

Козерог

Этот знак оказывается на первом месте. Щедростью они обделены. Не ждите от них щедрых подарков или прощение долга.

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Автор: УНИАН