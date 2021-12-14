В этот список попали только три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые постоянно чем-то недовольны. Они готовы ссориться днем и ночью.

Водолей

Водолеи часто показывают свое недовольство с помощью язвительных комментариев. Они постоянно ворчат, делают недовольный вид и готовы устроить настоящий скандал. Лучше их не злить, так как в гневе они напоминают фурию.

Овны достаточно шумные, поэтому криков в отношениях с ними не избежать. Если им что-то не нравится, то вы обязательно об этом узнаете. Но стоит отдать должное, они быстро успокаиваются. Вот только простят они вас только если вы будете их умолять об этом едва ли не на коленях.

Скорпион

Скорпион - это один из самых агрессивных знаков Зодиака. Они заводятся с полуоборота, и потом еще очень долго будут держать в себе обиду. Поэтому с ними лучше не вступать в конфликтные ситуации. Себе дороже!

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал главных везунчиков 2022 года.

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Автор: Диана Могилевич