Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые всегда готовы к атаке.
Об этом сообщает "Клубер".
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Овен
Они привыкли всегда побеждать. Так что если вы не хотите, чтобы они разрушили все вокруг вас, даже не думайте вступать с ними в конфликт.
Лев
Этот знак всегда готов к атаке, так как понимает, что именно он привлекает все внимание окружающих. И если мужчины еще более спокойны, то женщины готовы просто разорвать за попытку отобрать у них внимание.
Скорпион
Они скрытны, очень умны и знают, когда надо ужалить и в каком месте это будет наиболее болезненно. Поэтому ссориться с ними не рекомендуется.
Рак
Раки всегда знают чего хотят и как это получить. Поэтому не обольщайтесь, если он начнет лить воду вам в уши.
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