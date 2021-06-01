Многие привыкли думать, что эрогенные зоны находятся только в интимных местах. Но, спешим вас обрадовать... Их намного больше, чем мы можем себе представить. Более того, у каждого знака Зодиака есть своя эрогенная зона, которая взбудоражит его до мозга костей.
Об этом сообщает Клубер.
Овен – лицо, волосы, кожа головы
Если вы хотите заставить Овна дрожать от удовольствия, то просто запустите руку в их волосы.
Телец – шея
Тельцы сходят с ума не только по поцелуям в шею, но и по нежным прикосновениям к ней.
Близнецы – руки
Эти люди обожают массаж рук, поэтому вам стоит применять эту практику.
Рак – пресс и область грудной клетки
Раки обожают не только поглаживания по грудной клетке, но и покусывания в области сосков.
Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые помнят все до мелочей
Лев – плечи и спина
Хотите увидеть настоящий экстаз? Тогда скорее прикоснитесь к плечам и спине Льва.
Дева – талия и живот
Девы очень быстро возбуждаются от поцелуев в живот.
Весы – поясница
Им нравятся не только массажные движения в области поясницы, но и легкое царапание этой зоны.
Скорпион – интимные места
Это очень чувственный знак Зодиака, поэтому получить море удовольствие они могут от малейшего прикосновения к их интимным зонам.
Стрелец – бедра
Нежно поглаживайте внутреннюю сторону бедра, и вы тут же заметите, как вашей второй половинке становится трудно устоять перед соблазном.
Козерог – колени и ноги
Хотите "завести" Козерога? Пощекочите его ножки, и он перед вами не устоит.
Водолей – лодыжки, икры
Когда вы снова захотите показать свое желание любимому человеку, рожденному под этим знаком, просто "поработайте" над этими зонами.
Рыбы – ступни
Ключ к возбуждению Рыб спрятан в их ступнях. Сделайте своей второй половинке массаж ног, чтобы взамен получить нечто большее.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сексуальный гороскоп на июнь: кто сыграет на раздевание
- Назван знак Зодиака, которого труднее всего любить
- Названы знаки Зодиака, которым всегда везет в любви
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram