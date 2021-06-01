Возьмите это на заметку и применяйте при удобном случае.

Многие привыкли думать, что эрогенные зоны находятся только в интимных местах. Но, спешим вас обрадовать... Их намного больше, чем мы можем себе представить. Более того, у каждого знака Зодиака есть своя эрогенная зона, которая взбудоражит его до мозга костей.

Об этом сообщает Клубер.

Овен – лицо, волосы, кожа головы

Если вы хотите заставить Овна дрожать от удовольствия, то просто запустите руку в их волосы.

Телец – шея

Тельцы сходят с ума не только по поцелуям в шею, но и по нежным прикосновениям к ней.

Близнецы – руки

Эти люди обожают массаж рук, поэтому вам стоит применять эту практику.

Рак – пресс и область грудной клетки

Раки обожают не только поглаживания по грудной клетке, но и покусывания в области сосков.

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Лев – плечи и спина

Хотите увидеть настоящий экстаз? Тогда скорее прикоснитесь к плечам и спине Льва.

Дева – талия и живот

Девы очень быстро возбуждаются от поцелуев в живот.

Весы – поясница

Им нравятся не только массажные движения в области поясницы, но и легкое царапание этой зоны.

Скорпион – интимные места

Это очень чувственный знак Зодиака, поэтому получить море удовольствие они могут от малейшего прикосновения к их интимным зонам.

Стрелец – бедра

Нежно поглаживайте внутреннюю сторону бедра, и вы тут же заметите, как вашей второй половинке становится трудно устоять перед соблазном.

Козерог – колени и ноги

Хотите "завести" Козерога? Пощекочите его ножки, и он перед вами не устоит.

Водолей – лодыжки, икры

Когда вы снова захотите показать свое желание любимому человеку, рожденному под этим знаком, просто "поработайте" над этими зонами.

Рыбы – ступни

Ключ к возбуждению Рыб спрятан в их ступнях. Сделайте своей второй половинке массаж ног, чтобы взамен получить нечто большее.

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Автор: Диана Могилевич