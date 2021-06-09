И это Львы и Козероги.

Астрологи убеждают, что Львам и Козерогам сложно проявлять свои чувства по ряду причин.

Об этом сообщает "Клубер".

Лев

Лев - это очень гордый знак Зодиака. Для него проявить свои чувства равносильно тому, чтобы показать слабость. Кроме того, эти люди еще и не считают нужным извиняться за какие-то свои поступки. Только в крайних случаях они могут сказать "прости". Если же вы все таки хотите услышать от него три заветные слова "Я тебя люблю", то без пыток тут не обойтись.

Козерог

Козероги чаще всего показывают другим только сильные свои стороны, но с приходом ночи их лучшей подружкой становится та самая любимая подушка. Они с трудом подпускают к себе людей, но если вам удастся раскрыть его, то он докажет вам свою любовь. Стоит отметить, что для этого вам стоит запастись терпением, так как Козерогам легче отрезать себе ногу, чем признаться кому-то в любви.

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Автор: Диана Могилевич