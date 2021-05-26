Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не умеют шутить над собой.
Об этом сообщает "Клубер".
Близнецы
Это выскочки, которые не терпят критики. Так что если не хотите с ними ссориться, будьте к ним более снисходительны.
Дева
Эти люди - нарциссы, которые уверены в своей особенности. Даже не пытайтесь спустить их с небес на землю, иначе рискуете быть посланным куда подальше.
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Весы
Весы достаточно активные люди, которые не терпят скуку. Если рядом с ними вы будете ворчать, они воспримут все на личный счет.
Рыбы
С Рыбами нужно общаться осторожно. Любое отклонение от интересной для них темы и все... Они подумают, что вызывают у вас раздражение.
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