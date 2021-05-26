Астрологи уверяют, что эти знаки Зодиака все воспринимают как личную обиду.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не умеют шутить над собой.

Об этом сообщает "Клубер".

Близнецы

Это выскочки, которые не терпят критики. Так что если не хотите с ними ссориться, будьте к ним более снисходительны.

Дева

Эти люди - нарциссы, которые уверены в своей особенности. Даже не пытайтесь спустить их с небес на землю, иначе рискуете быть посланным куда подальше.

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Весы

Весы достаточно активные люди, которые не терпят скуку. Если рядом с ними вы будете ворчать, они воспримут все на личный счет.

Рыбы

С Рыбами нужно общаться осторожно. Любое отклонение от интересной для них темы и все... Они подумают, что вызывают у вас раздражение.

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Автор: Диана Могилевич