Ранимые знаки Зодиака / фото ua.depositphotos.com

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не умеют шутить над собой. 

Об этом сообщает "Клубер".

Близнецы

Это выскочки, которые не терпят критики. Так что если не хотите с ними ссориться, будьте к ним более снисходительны.

Дева

Эти люди - нарциссы, которые уверены в своей особенности. Даже не пытайтесь спустить их с небес на землю, иначе рискуете быть посланным куда подальше.

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Весы

Весы достаточно активные люди, которые не терпят скуку. Если рядом с ними вы будете ворчать, они воспримут все на личный счет.

Рыбы

С Рыбами нужно общаться осторожно. Любое отклонение от интересной для них темы и все... Они подумают, что вызывают у вас раздражение.

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Автор: Диана Могилевич