Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Фомы Малеина и преподобную Евдокию, княгиню Московскую. Святую Евдокию в народе прозвали Авдотьей Сеногнойкой, поскольку в этот день часто начинались сильные дожди, которые мешали сену сохнуть. Поэтому сено к этому дню убирали под крышу. К этому дню собирали первые огурцы, начинали созревать ранние яблоки и вишня.
К 20 июля поспевала черника. Покровителя этого дня Фому называли черничником. Если погода в этот день была хорошей, крестьяне носили снопы сена в церковь и освящали. Женщины делали из первых собранных колосьев пояс, чтобы спина не болела. Первый сжатый сноп хранили в углу дома до осени для достатка.
20 июля нельзя купаться в реке, иначе водяной утащит. Чтобы набраться сил на следующий год, нужно 20 июля посидеть под дубом. Плохим знаком считается, если человека обнюхивают собаки - это предвещает тяжелую болезнь.
Приметы погоды 20 июля
- Если сегодня начнутся дожди, то они будут идти долго.
- Дождь сегодня предвещает плохой урожай.
- Густые облака утром и ясное небо в обед - к ненастью.
- Пауки сплели много паутины - к длительной засухе.
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