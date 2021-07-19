По православному календарю сегодня почитают память преподобных Сысоя Великого и Сысоя, схимника Печерского. Святой Сысой считается покровителем земледельцев. В этот день молились о хорошем урожае и плодородной земле. К этому дню стараются закончить все посевные работы, ведь скоро должен начаться сезон дождей.
В Сысоев день чудодейственными свойствами наделяли росу. В эту дату нужно обязательно пройтись босиком по траве и умыться росой. Промокшие после прогулки ноги нельзя вытирать. Они должны высохнуть сами по себе. Девушкам роса дарует молодость, а мужчинам – силу мышц. Мужчины в этот день готовят погреб к хранению урожая.
Приметы погоды 19 июля
- Дождливый день означает, что и осень будет дождливой.
- Большой урожай малины – к холодной зиме.
- Если вечер жарче утра, то скоро будут дожди.
- Месяц на небе отчетливо виден – к хорошему урожаю.
- Желтые тучи сегодня сулят непогоду.
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