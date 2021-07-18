Наши предки дали этой дате название Афанасьев день-месяцев праздник.

18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского. Афанасьев день в народе считался праздником месяца (луны). Наши предки вечером выходили в чистое поле смотреть на луну. Считалось, что год будет удачным, если дата выпадает на новолуние.

Этот день считался мужским праздником. Старики выводили молодых парней смотреть на луну. Считалось, что лунный свет наполняет человека мужеством и силой. В этот день принято проводить обряды на луну. На растущую луну просят любви и денег, а на убывающую очищают организм и избавляются от вредных привычек.

Приметы погоды 18 июля

Облачная ночь с яркой луной предвещает богатый урожай.

Полнолуние сегодня означает, что следующей весной будут частые наводнения.

Звездная ночь – к ясной погоде, а беззвездная – к осадкам и ветрам.

Яркий молодой месяц предвещает сухую и теплую осень.

Радуга утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова