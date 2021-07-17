В народном календаре этот день получил названия день Марфы и Андрей Налива.

17 июля Православная церковь почитает память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца, и трех святых с именем Андрей. В народном календаре эта дата получила название Андрей Налива, потому что к этому дню наливались колоски пшеницы. Крестьяне убирали овес и подготавливали сено.

Хозяйки на ужин готовили овсяную кашу с маслом, и часть ее давали лошадям для крепкого здоровья. Если девушка хотела выйти замуж, то варила в этот день овсяный кисель и облизывала миску. В этот день проводили различные ритуалы любовной магии.

17 июля считается опасным днем. Сегодня не стоит начинать новые дела и принимать важные решения. В эту дату нельзя давать или брать деньги в долг, иначе в будущем будут финансовые проблемы. Нельзя также брать кредиты и увлекаться азартными играми.

Приметы погоды 17 июля

Богатый урожай лесных ягод – к суровой зиме.

Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и в Калинов день (11 августа).

Облачная погода предвещает потепление.

На деревьях желтые листья появились – осень будет ранней.

Гром гремит громко – к граду.

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Автор: Екатерина Пулатова