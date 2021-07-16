В народном месяцеслове эта дата получила названия Маков (маковый) день, Мокий и Демид.

Православная церковь 16 июля почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в Христа. В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Это растение использовали не только в кулинарии, но и в магии и народной медицине. Наши предки верили, что мак вырастает в местах, где раньше проливалась кровь.

В былые времена считалось, что мак обладает снотворным свойством и может лечить диарею, кашель, дизентерию. Семена дикого мака считались мощным оберегом. 16 июля их освящают в церкви и носят с собой. Этими зернами посыпали дом для защиты от злых сил.

Семена мака высыпали в обувь новобрачных, чтобы их брак всегда был крепким и благополучным. Также мак добавляли в корм для кур, чтобы птицы лучше неслись. День 16 июля считается сложным и несчастливым. Сегодня не стоит начинать важные дела и совершать крупные покупки. 16 июля полезен дневной сон.

Приметы погоды 16 июля

Собака много спит и мало ест – к ухудшению погоды.

Если щавель дал хороший урожай, то зима не будет холодной.

Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.

Облака быстро движутся – к сильному ветру.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова