Православная церковь сегодня празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы и вспоминает святителя Фотия. В былые времена этот день посвящали языческой богине Берегине. Её связывали с водой и ассоциировали с женским началом.
Даже после распространения христианства на Руси в наших предках жили языческие традиции. Воду в этот день наделяли целительными свойствами. Берегиню представляли в образе березы или утки. Женщины вышивали полотенца с изображением утки и давали сыну или мужу. Также девушки приходили к молодой березе и просили семейного счастья.
Читайте такжеЛунный календарь на июль 2021: фазы луны, перечень удачных и неудачных днейС приходом христианства на Русь в этот день начали почитать Богородицу. 15 июля запрещается вышивать и шить, обрабатывать лен. Знахари 15 июля снимают порчу и сглаз, читают заговоры на богатство в доме. День считается благоприятным для избавления от вредных привычек.
Приметы погоды 15 июля 2021 году
- Роса держится до обеда – к дождям.
- Западный ветер предвещает дожди.
- Утренний туман по воде стелится – к хорошей погоде.
- Появление на деревьях первых желтых листочков обещает раннюю осень.
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