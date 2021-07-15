В народном календаре эта дата получила названия Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица, Сырая Богородица.

Православная церковь сегодня празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы и вспоминает святителя Фотия. В былые времена этот день посвящали языческой богине Берегине. Её связывали с водой и ассоциировали с женским началом.

Даже после распространения христианства на Руси в наших предках жили языческие традиции. Воду в этот день наделяли целительными свойствами. Берегиню представляли в образе березы или утки. Женщины вышивали полотенца с изображением утки и давали сыну или мужу. Также девушки приходили к молодой березе и просили семейного счастья.

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2021: фазы луны, перечень удачных и неудачных днейС приходом христианства на Русь в этот день начали почитать Богородицу. 15 июля запрещается вышивать и шить, обрабатывать лен. Знахари 15 июля снимают порчу и сглаз, читают заговоры на богатство в доме. День считается благоприятным для избавления от вредных привычек.

Приметы погоды 15 июля 2021 году

Роса держится до обеда – к дождям.

Западный ветер предвещает дожди.

Утренний туман по воде стелится – к хорошей погоде.

Появление на деревьях первых желтых листочков обещает раннюю осень.

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Автор: Екатерина Пулатова