В народе этот день называют Обретение, Иванов день, обретение главы Иоанна Предтечи.

Православная церковь 9 марта почитает обретение главы Иоанна Предтечи. Когда праведник был казнен, его голову не разрешили предать земле вместе с телом. Эту святыню нашли и выкопали, она переходила из рук в руки, пока не упокоилась вместе с телом.

Наши предки связывали слово Обретение с поведением птиц: часть из них приступает к возведению гнёзд (обретает гнездо), другие сносят первые яйца (обретают яйцо), третьи начинают высиживать птенцов (обретают потомство). Люди считали, что птицы возвращаются из теплых краев по зову духа Иоана Предтечи.

С этого дня для птиц делали березовые скворечники. Если птицы заселяли домики - это было хорошей приметой. Однако не всем птицам радовались. Ворон в этот день не жаловали, а их появление возле дома связывали с болезнью домочадцев.

Считалось, что в этот день очень успешная рыбалка, поэтому рыбаки отправлялись на реки. Этот день считали благоприятным для лечения алкоголизма.

Погодные приметы 9 марта

Птицы прилетели с теплых краев - будет хороший урожай хлеба.

Утки и гуси прячут головы под крыло - к похолоданию.

Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, лето будет холодным, а если на теневой - жарким.

Теплый ветер сулит теплое и дождливое лето.

Если сегодня выпал снег, то на Пасху будет холодно.

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Автор: Екатерина Пулатова