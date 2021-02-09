9 февраля в народе называют Златоустьев огонь или Златоустов день.

Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста (347-407). Он выучился на адвоката, но мирская жизнь ему наскучила и он стал отшельником в пустыне. Затем он стал церковным служителем и прославился яркими обличительными речами, а также сборником произведений "Беседы".

Сегодня в печи зажигали "златоустов огонь", при котором все поленья одновременно занимались золотистым пламенем. Такой огонь символизировал благополучие и достаток в семье. Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину. Также в этот день заготавливали бревна и лучину на оставшуюся часть зимы. Лучины готовили из березы и долго высушивали.

Иоанну Златоусту молились о просвещении разума, снятии зубной боли, читали заговоры на послушание ребенка. В Златоустов день нельзя мыть голову - считается, что тогда она станет очень уязвимой для сглаза и порчи. Нельзя дарить и получать подарки - можно подарить или получить порчу.

Погодные приметы 9 февраля

Если Луна ночью белого цвета - будут холода, а если красноватая - к сильному ветру.

Запотевание стекол сегодня сулит потепление.

Если после метели на снежных сугробах закруглены гребни, то будет хороший урожай.

Облака плывут против ветра - к снегопаду.

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Автор: Екатерина Пулатова