В народе этот день известен под названиями Матрена настовица, полурепица, наставница.

Православная церковь в этот день чтит мученицу Матрону Солунскую. Она была рабыней богатой иудейкой, которая склоняла Матрону отказаться от своей веры. Её заключили в темницу и замучили до смерти, когда застали за молитвой.

Матрену в народе называли настовицей - от слова наст (заледенелая корка снега), или от названия птиц настовиц. В этот день на огороде отбирали подходящие для посева репы. Для хорошего урожая перед посевом женщина должна искупаться и надеть чистое платье, а во время посева распустить волосы. Репа была главным овощем на Руси до появления картофеля.

Считалось, что святая Матрона в этот день следит за нерадивыми хозяйками и наказывает их. С утра женщины шли в церковь и ставили свечу у иконы святой. Также в этот день белили полотна на солнечной стороне.

Погодные приметы 9 апреля

Утром иней и туман - год будет урожайный.

Кричит чибис - завтрашний день будет ясным.

Чайки над домом летают - скоро растает весь лед на реке.

Птицы низко летают и много кричат - к засушливому лету.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова