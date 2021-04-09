Православная церковь в этот день чтит мученицу Матрону Солунскую. Она была рабыней богатой иудейкой, которая склоняла Матрону отказаться от своей веры. Её заключили в темницу и замучили до смерти, когда застали за молитвой.
Матрену в народе называли настовицей - от слова наст (заледенелая корка снега), или от названия птиц настовиц. В этот день на огороде отбирали подходящие для посева репы. Для хорошего урожая перед посевом женщина должна искупаться и надеть чистое платье, а во время посева распустить волосы. Репа была главным овощем на Руси до появления картофеля.
Считалось, что святая Матрона в этот день следит за нерадивыми хозяйками и наказывает их. С утра женщины шли в церковь и ставили свечу у иконы святой. Также в этот день белили полотна на солнечной стороне.
Погодные приметы 9 апреля
- Утром иней и туман - год будет урожайный.
- Кричит чибис - завтрашний день будет ясным.
- Чайки над домом летают - скоро растает весь лед на реке.
- Птицы низко летают и много кричат - к засушливому лету.
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