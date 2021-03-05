В народе эта дата получила названия Поликарп, Кислые девки.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. 60 лет из своих 86 он управлял церковью. Поликарп был сожжен на костре во времена гонений на христиан.

В мире сегодня отмечается Международный женский день, а на Руси этот день назывался Кислые Девки. Считалось, что если до этой поры свадьбу не сыграешь, то ждать придется до самого лета. Не замужние девушки в этот день тосковали по замужеству и прятали приданое и красивые наряды. Девицы собирались на посиделки и читали заговоры на женихов.

Девушки готовили опару и ставили в печь. Когда опара начинала киснуть, напёрстком трижды черпали жидкое тесто и выпивали, читая заговор. Из этого теста пекли пироги и несли другим незамужним девицам. Считалось, что если съесть подаренный пирог, то скоро замуж выйдешь. Если в этот день был молодой месяц, на него читали приворот на жениха.

Погодные приметы 8 марта

Если лед с рек ещё не сошел, то будет плохой урожай рыбы.

Туманный день сегодня - к сырому лету.

Дятел стучит по деревьям - к поздней весне.

Если воробьи вьют гнезда, то холодов больше не будет.

Сороки улетели в лес - к устойчивому теплу.

Южный ветер сегодня сулит холодное и дождливое лето.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова