Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. 60 лет из своих 86 он управлял церковью. Поликарп был сожжен на костре во времена гонений на христиан.
В мире сегодня отмечается Международный женский день, а на Руси этот день назывался Кислые Девки. Считалось, что если до этой поры свадьбу не сыграешь, то ждать придется до самого лета. Не замужние девушки в этот день тосковали по замужеству и прятали приданое и красивые наряды. Девицы собирались на посиделки и читали заговоры на женихов.
Девушки готовили опару и ставили в печь. Когда опара начинала киснуть, напёрстком трижды черпали жидкое тесто и выпивали, читая заговор. Из этого теста пекли пироги и несли другим незамужним девицам. Считалось, что если съесть подаренный пирог, то скоро замуж выйдешь. Если в этот день был молодой месяц, на него читали приворот на жениха.
Погодные приметы 8 марта
- Если лед с рек ещё не сошел, то будет плохой урожай рыбы.
- Туманный день сегодня - к сырому лету.
- Дятел стучит по деревьям - к поздней весне.
- Если воробьи вьют гнезда, то холодов больше не будет.
- Сороки улетели в лес - к устойчивому теплу.
- Южный ветер сегодня сулит холодное и дождливое лето.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на март: удачные и неудачные дни в этом месяце
- Лунный календарь стрижек на март 2021 года: удачные и неудачные дни для новой прически
- Масленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздновать
- Поздравления с Международным женским днем - стихи и открытки, история праздника
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram