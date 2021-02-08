В народе 8 февраля называют Федоров день, Федор Студит, поминальник.

Православная церковь 8 февраля почитает память Феодора Студита (759-826) - византийского святого и настоятеля Студийского монастыря в Константинополе. Он боролся с ересью, писал богословские труды.

В народе этот день известен как Федоров день, Федор Студит, Федор поминальник, Федор застольник, Гороховый день, перелом зимы.

Из-за созвучности фамилии святого со словом "студить" этот день считался временем сильных метелей и морозов. Считается, что в этот день покойные тоскуют по дому и родным. Чтобы успокоить их души, землю посыпали золой и читали специальный заговор.

Именинников и всех празднующих в этот день кормили гороховой кашей, чтобы они росли крепкими и здоровыми. В горох добавляли морковь, сельдерей и пару ложек сливочного масла, а затем перетирали в пюре. Блюдо подавали с бульоном и гренками.

По гороху также гадали на погоду. Клали несколько горошин в блюдо и прислушивались: если горошины звонко катятся, то будут суровые морозы, а если беззвучно, то тихий снегопад.

В этот день в лесу или на опушке искали сухую осину. На сучьях завязывали нитку и загадывали заветное желание. Считалось, что загаданное обязательно сбудется. Рассказывать свое желание нельзя.

Погодные приметы 8 февраля

Синица с утра поет - к скорому похолоданию.

Самовар сильно гудит - к холодам.

Чистый закат солнца в морозную погоду сулит стужу.

Если ночь звездная, то будет хороший урожай льна.

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Автор: Екатерина Пулатова