Сегодня совершается собор архангела Гавриила, который принёс деве Марии весть о рождении Мессии.

Сегодня, после дня Благовещения, отмечается собор архангела Гавриила. Он считается божьим вестником и толкователем знамений Бога. На Руси к нему обращались при болезни, порче, для защиты в путешествии и охоте, спасении при утоплении и защите скота. Ещё 8 апреля почитается преподобный подвижник Василий Новый. Он умел молитвами исцелять больных и не раз чудом избегал смерти.

В этот период очень активно даёт сок береза, а на черемухе и вербе раскрываются почки. 8 апреля продолжают праздновать Благовещение, опасаясь навлечь себя гнев Гавриила. В этот день не выполняли никакой работы и не пряли. Преподобному Василию сегодня молились об избавлении от лихорадки.

С утра 8 апреля люди загадывали желание и верили, что Гавриил его обязательно исполнит. Для этого нужно надеть нательный крест, утром выйти на улицу и встать лицом на восток. Затем нужно три раза произнести: "Архангел Гавриил, слуга Господа нашего, услышь просьбу раба Божьего (имя) и исполни пожелание (после этого нужно сказать просьбу). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь."

Погодные приметы 8 апреля

Какая погода 8 апреля, такой она будет 8 октября.

Сильно звезды блестят – к ветряной погоде.

Зацвела верба - пора выставлять пчел на пасеке.

Заморозки сегодня предвещают холодную и затяжную весну.

Если снег на крышах до сих пор лежит, то ещё месяц не растает.

8 апреля именины

Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы и Василия.

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Автор: Екатерина Пулатова