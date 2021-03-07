Этот день в народе получил названия Маврикий, Маврикиев день, Афанасий.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейского. Преподобный Афанасий родился в Константинополе и с юности постригся в монастырь, мечтая служить Богу. Святой Маврикий был военачальником в сирийском городе и пострадал за свою веру во времена гонений на христиан.

В этот день крестьяне готовили поле к засеванию, завозили на него навоз. Варили уху на огуречном рассоле варили рыбу, добавляя всякие коренья, картошку и пряности. Также в уху добавляли сельдерей, морковь, лук, кинзу. Такую уху называли "черной", поскольку использовали недорогую рыбу.

7 марта наблюдали за птицами. Большим грехом считалось разрушить гнездо ласточки - кто это сделает, покроется пятнами. Также по поведению птиц предсказывали погоду. Если уже прилетели ласточки и грачи - весна будет ранней, а год - удачным. Кто увидит в небе ласточку или грача - будет счастливым весь год.

Погодные приметы 7 марта

Высокие и густые облака сулят хорошую устойчивую погоду.

Солнце начинает припекать - к хорошему урожаю.

Метель и вьюга в этот день означают, что весна будет поздней.

Если день холодный и сухой, то осень будет теплая и практически без дождей.

Рассвет золотой или розовый - к хорошей погоде.

Если сегодня стоит туман или сырость - лето будет дождливым.

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Автор: Екатерина Пулатова