Православная церковь в этот день чтит память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейского. Преподобный Афанасий родился в Константинополе и с юности постригся в монастырь, мечтая служить Богу. Святой Маврикий был военачальником в сирийском городе и пострадал за свою веру во времена гонений на христиан.
В этот день крестьяне готовили поле к засеванию, завозили на него навоз. Варили уху на огуречном рассоле варили рыбу, добавляя всякие коренья, картошку и пряности. Также в уху добавляли сельдерей, морковь, лук, кинзу. Такую уху называли "черной", поскольку использовали недорогую рыбу.
7 марта наблюдали за птицами. Большим грехом считалось разрушить гнездо ласточки - кто это сделает, покроется пятнами. Также по поведению птиц предсказывали погоду. Если уже прилетели ласточки и грачи - весна будет ранней, а год - удачным. Кто увидит в небе ласточку или грача - будет счастливым весь год.
Погодные приметы 7 марта
- Высокие и густые облака сулят хорошую устойчивую погоду.
- Солнце начинает припекать - к хорошему урожаю.
- Метель и вьюга в этот день означают, что весна будет поздней.
Если день холодный и сухой, то осень будет теплая и практически без дождей.
Рассвет золотой или розовый - к хорошей погоде.
Если сегодня стоит туман или сырость - лето будет дождливым.
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