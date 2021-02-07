В народе эту дату назвали Григорий Богослов, Григорьев день, Григорий-весноуказатель.

В Православном календаре 7 февраля – день святителя Григория Богослова (329-389), архиепископа. Григорий Богослов - выдающийся христианский святой, философ, прозаик и поэт, он получил прекрасное образование в лучших школах Римской империи. Григорий положил много сил на искоренение ереси, читал христианские проповеди.

7 февраля было принято делать добрые дела и чтит благочестивых людей. О своих хороших деяниях нельзя было никому рассказывать и хвалиться, ведь Бог и так всё видит. В этот день нельзя ругаться и желать зла другим. Считалось, что всё сказанное сегодня сбывается.

На Григория Богослова нельзя стричь волосы и ногти, иначе можно навлечь болезнь. Также нельзя плеваться на землю. Этот день считается удачным для решения торговых вопросов, поэтому можно совершить сделку или сделать крупную покупку. Чтобы удачно шли торги, у знахарей покупали заговоренный сахар и прятали в лавке.

Рассыпать соль сегодня - к крупному конфликту с родителями или второй половинкой. А пролить молоко считалось хорошей приметой.

Погодные приметы 7 февраля

Какая погода сегодня - такой и будет следующая зима.

Если сегодня свежий снег выпал, то следующая зима будет поздней.

Сильные снегопады - к ранней осени.

Пение синицы с утра сулит похолодание.

Воробьи часто чирикают - будет оттепель.

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Автор: Екатерина Пулатова