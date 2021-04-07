Сегодня отмечается большой христианский праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы принадлежит к числу двунадесятых и празднуется ежегодно 7 апреля. В этот день архангел Гавриил был послан Деве Марии, чтобы сообщить, что от неё будет рожден Божьий Сын.

Этот праздник в народе ассоциировали не только с благой вестью о рождении Христа, но и с пробуждением земли и окончательным наступлением весны. Этот день всегда праздновали торжественно и с нетерпением. В этот день строго запрещалось работать, и даже птицы, по поверьям, гнезда не вьют. В этот день нельзя надевать новую одежду и после трапезы сметать крошки на пол.

Чтобы ускорить приход весны, люди жгли костры, водили хороводы и прыгали через огонь. В огне сжигали солому из зимних матрасов и перестилали постель. В это время с юга на родину прилетали аисты и кукушки, а люди встречали их радостными песнями. Было принято отпускать птиц из неволи, а также покупать на птичьих рынках и тут же освобождать.

Погодные приметы 7 апреля

Яркое солнце - весна будет теплой.

Идет дождь - к хорошему урожаю ржи и грибов.

Какая погода на Благовещение, такой она будет на Пасху.

Ласточки ещё не прилетели к этому дню - весна будет холодная.

Утренний туман - к большому разливу рек и ручьев.

7 апреля именины

Именины у Тихона.

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Автор: Екатерина Пулатова