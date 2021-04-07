Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы принадлежит к числу двунадесятых и празднуется ежегодно 7 апреля. В этот день архангел Гавриил был послан Деве Марии, чтобы сообщить, что от неё будет рожден Божьий Сын.
Этот праздник в народе ассоциировали не только с благой вестью о рождении Христа, но и с пробуждением земли и окончательным наступлением весны. Этот день всегда праздновали торжественно и с нетерпением. В этот день строго запрещалось работать, и даже птицы, по поверьям, гнезда не вьют. В этот день нельзя надевать новую одежду и после трапезы сметать крошки на пол.
Чтобы ускорить приход весны, люди жгли костры, водили хороводы и прыгали через огонь. В огне сжигали солому из зимних матрасов и перестилали постель. В это время с юга на родину прилетали аисты и кукушки, а люди встречали их радостными песнями. Было принято отпускать птиц из неволи, а также покупать на птичьих рынках и тут же освобождать.
Погодные приметы 7 апреля
- Яркое солнце - весна будет теплой.
- Идет дождь - к хорошему урожаю ржи и грибов.
- Какая погода на Благовещение, такой она будет на Пасху.
- Ласточки ещё не прилетели к этому дню - весна будет холодная.
Утренний туман - к большому разливу рек и ручьев.
7 апреля именины
Именины у Тихона.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на апрель: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
- Названы самые честные знаки Зодиака: ни капли вранья
- Гороскоп здоровья на неделю 5-11 апреля: Львам и Овнам нужно больше двигаться
- Названы знаки Зодиака, которые простят все на свете
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram