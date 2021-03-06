Сегодня православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея - настоятеля монастыря на территории современной Турции. Он обладал даром исцеления и умел изгонять нечистых духов. В последние годы жизни он был отшельником и скитался по пустыням.
С сегодняшнего дня ожидали прихода южного ветра - предвестника ранней весны. Пожилые люди в этот день выходили на улице и грелись на солнце, вели разговоры, вспоминали смешные истории и сказки. Если на этот день выпадала Масленица - значит весна уже точно скоро наступит.
В народе считали, что в этот день на землю выходят черти и нечистая сила, которая просыпается после весны. Знахари проводили ритуалы по изгнанию духов, а крестьяне разжигали ритуальные костры на полях, чтобы защитить посевы. Считалось, что нечисть боится огня. Вокруг костра также обгоняли скотину.
В этот день крестьяне выбрасывали из дома всё старое и ненужное, а хозяйки хорошо выметали полы и дворы. Уборка должна была защитить дом от бед и привлечь весну.
Погодные приметы 6 марта
- Если заяц имеет белый окрас - снег ещё не раз выпадет.
- Если в этот день пришла ранняя весна, то и осень в этом году будет ранняя.
- С этого дня начинают собирать сок березы и клена.
- Если в этот день снег растаял и на улице сыро - следует рано сеять огород. Если снег ещё не таял - сев должен быть поздним.
- Если сосульки не начали таять и падать, будет похолодание.
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