Этот день в народе называли Ксения, Аксиньин день, Ксения (Аксинья)-полузимница, Аксинья-полухлебница, полузимница.

Сегодня Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. Обе девушки вели праведную жизнь, работали в женском монастыре, помогали обездоленным и бедным, наставляли грешных.

День Аксиньи называли переломом зимы. Считалось, что впереди столько же зимних дней, сколько уже прошло. Также зерно уже пролежало половину срока и половина припасов уже закончилась - за это день называют полухлебницей.

Сегодня проводили гадание на цены на хлеб. Вечером 5 февраля на весах взвешивали хлеб, а сегодня с утра вес проверяли снова. Если хлеб убавился или стал тяжелее за ночь, то и цена соответственно упадет или вырастет. А если вес остался таким же, то и цены не изменятся.

Считалось, что кто из домочадцев сегодня первый ужинать сядет, то первым в семье умрет. Поэтому первыми за стол садились старики. На Аксинью существует множество запретов. Сегодня нельзя ставить квас и брагу, рассказывать свой сон другим. Нельзя стричь ногти на ногах - иначе будут судороги. Также нельзя завязывать любые узлы, чтобы не накликать похороны. Чтобы не заболеть, нельзя перестилать постель.

Погодные приметы 6 февраля

Какая Аксинья будет, такая и весна.

Если сегодня бушует метель, то до нового урожая все запасы израсходуются.

Голубое небо и белые облака предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.

Метель и снегопад сегодня к поздней весне.

Безветренная погода сулит, что вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Если облака редкие и высокие, то скоро оттепель.

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Автор: Екатерина Пулатова