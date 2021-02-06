Сегодня Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню. Обе девушки вели праведную жизнь, работали в женском монастыре, помогали обездоленным и бедным, наставляли грешных.
День Аксиньи называли переломом зимы. Считалось, что впереди столько же зимних дней, сколько уже прошло. Также зерно уже пролежало половину срока и половина припасов уже закончилась - за это день называют полухлебницей.
Сегодня проводили гадание на цены на хлеб. Вечером 5 февраля на весах взвешивали хлеб, а сегодня с утра вес проверяли снова. Если хлеб убавился или стал тяжелее за ночь, то и цена соответственно упадет или вырастет. А если вес остался таким же, то и цены не изменятся.
Считалось, что кто из домочадцев сегодня первый ужинать сядет, то первым в семье умрет. Поэтому первыми за стол садились старики. На Аксинью существует множество запретов. Сегодня нельзя ставить квас и брагу, рассказывать свой сон другим. Нельзя стричь ногти на ногах - иначе будут судороги. Также нельзя завязывать любые узлы, чтобы не накликать похороны. Чтобы не заболеть, нельзя перестилать постель.
Погодные приметы 6 февраля
- Какая Аксинья будет, такая и весна.
- Если сегодня бушует метель, то до нового урожая все запасы израсходуются.
- Голубое небо и белые облака предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.
- Метель и снегопад сегодня к поздней весне.
- Безветренная погода сулит, что вторая половина июля будет жаркой и сухой.
- Если облака редкие и высокие, то скоро оттепель.
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