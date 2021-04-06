Сегодня православная церковь почитает память двух святых Захариев и святого Артемия Солунского. В это время обычно уже окончательно таял весь снег, а в леса прилетали зяблики. Хорошей приметой считалось найти перо зяблика или услышать его пение.
6 апреля – канун праздника Благовещенье, который считался большим праздником у наших предков. К нему тщательно готовились: убирали дом, наводили порядок в хлеву и на дворе, готовили блюда. Все дела старались сделать заранее, поскольку на Благовещение нельзя работать.
В этот день из домов изгоняли нечистую силу. Во дворе зажигали большой костер, а избу обходили по кругу. В костры бросали старую соломенную набивку матрасов и поломанные деревянные предметы быта. Таким образом сжигали старые ненужные вещи. Незамужние женщины в канун Благовещения шли на всенощное бдение, чтобы завлечь мужа.
Погодные приметы 6 апреля
- Ночь теплая – скоро будет настоящая весенняя погода.
- Снег полностью растаял – лето будет ранним.
- Если весь снег уже растаял, то больше снегопадов до зимы не будет.
- Дождь сегодня предвещает хорошее потомство у скота.
- Услышать пение зяблика – к похолоданию.
6 апреля именины
Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра и Владимира.
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