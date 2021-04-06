Этот день в народе получил названия Артемий, Артемон – дери полоз, Захарии и Яковы, Захарий-постник, Захария, канун Благовещения, Похвала.

Сегодня православная церковь почитает память двух святых Захариев и святого Артемия Солунского. В это время обычно уже окончательно таял весь снег, а в леса прилетали зяблики. Хорошей приметой считалось найти перо зяблика или услышать его пение.

6 апреля – канун праздника Благовещенье, который считался большим праздником у наших предков. К нему тщательно готовились: убирали дом, наводили порядок в хлеву и на дворе, готовили блюда. Все дела старались сделать заранее, поскольку на Благовещение нельзя работать.

В этот день из домов изгоняли нечистую силу. Во дворе зажигали большой костер, а избу обходили по кругу. В костры бросали старую соломенную набивку матрасов и поломанные деревянные предметы быта. Таким образом сжигали старые ненужные вещи. Незамужние женщины в канун Благовещения шли на всенощное бдение, чтобы завлечь мужа.

Погодные приметы 6 апреля

Ночь теплая – скоро будет настоящая весенняя погода.

Снег полностью растаял – лето будет ранним.

Если весь снег уже растаял, то больше снегопадов до зимы не будет.

Дождь сегодня предвещает хорошее потомство у скота.

Услышать пение зяблика – к похолоданию.

6 апреля именины

Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра и Владимира.

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Автор: Екатерина Пулатова