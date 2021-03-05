Эту дату в народе называют Лев Катанский, Катальщик, Катание с гор, Корнелий Катальщик.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Льва, епископа итальянского города Катана. Лев Катанский славился милосердием и добротой, христианской любовью к странникам и нищим, имел дар чудотворения и врачевания.

Наши предки связывали название города, где работал святой, с глаголами «катиться», «катать», «скатываться». Считалось, что он имел связь над падающими звездами. Увидеть падающую звезду сегодня считалось очень дурной приметой, которая предвещает смерть близкого человека. Поэтому на небо старались не смотреть.

В честь памяти Льва Катанского в этот день пекли кокурки - круглое обрядовое печенье на коровьем масле. Крестьяне брали у кузнецов огонь из горна и несли его в поле. Таким образом земля получала силу и давала богатый урожай. По поверью, если человек заболеет сегодня, то он будет долго выздоравливать. В этот день нельзя начинать новые дела и давать обещания.

Погодные приметы 5 марта

Мокрый снег сегодня предвещает оттепель и полноводье.

Вороны и галки высоко летают - к снегопадам.

Птицы купаются в снегу - к оттепели.

Если весь снег растаял к сегодняшнему дню, то год будет неурожайный.

Если ветер сегодня менял направление, то скоро будет недолгая оттепель.

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Автор: Екатерина Пулатова