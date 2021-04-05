Эта дата получила названия Никон, Никонов день.

Православная церковь 5 апреля почитает преподобномученика Никона, епископа и 199 его учеников, а также преподобного Никона Печерского. В народе святого Никона считали покровителем шашечной игры.

Этот день наши предки проводили большой уборке. Тщательно выметали полы, стирали ковры и занавески, меняли постельное белье, наводили порядок в саду. После уборки обязательно шли в баню. В этот день обходили ручьи и родники, набирали с них воду.

В сегодняшний день чудодейственными свойствами наделяли мяту. Раствором мяты мыли столы и полы, добавляли в чай и использовали при выпечке печенья. Пучки мяты развешивали над кроватью и детской колыбелью для крепкого сна.

Погодные приметы 5 апреля

День теплый, но ночью заморозки - в апреле будет хорошая погода.

Первый весенний гром, а снег еще не сошел – лето будет холодным.

В полдень яркое солнце - лето будет жаркое.

Синие облака предвещают теплый дождь.

Звездное ясное небо ночью - к утренним заморозкам.

5 апреля именины

Именины у Лидии, Никона, Василия, Ильи, Алексея, Сергея и Варвары.

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Автор: Екатерина Пулатова