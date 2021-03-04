Этот день в народе называют Архипов день, Филя вешний, Филимон, Федот.

Сегодня православная церковь чтит память апостоловАрхипа и Филимона, а ещё равноапостольной мученицы Апфии. Архип был учеником апостола Павла и стал епископом в городе Колоссы, а Филимон и его жена Апфия были жителями этого города. В своем доме они проводили церковные службы и распространяли Евангелие. Они принимали верующих в своем доме, помогали нищим и обездоленным.

В этот день на Руси почитали высокие холмы и горки. На угорья приносили снопы разного зерна и оставляли на ночь. Какой из них утром покроется инеем - такое зерно будет иметь хороший урожай. Девушки взбирались на гору и призывали солнце показаться на небе, а птиц возвращаться на родину.

В этот день пекли коровай, которым угощали родственников, сирот, нищих. Коровай символизировал достаток и здоровье. Его надо было съесть полностью, а крошки отдать птицам. Чтобы привлечь удачу, крошки бросали за спину через плечо.

4 марта устраивали небольшое застолье и ставили праздничные блюда. Если в этот день стоит зимняя погода, то нужно что-то попросить в долг у соседей или родных. Тогда весна при виде пустых полок поспешит на землю. Наши предки верили, что чем больше хороших дел совершишь на Филимона, тем больше добра потом вернется человеку.

Погодные приметы 4 марта

Солнечная погода предвещает хороший урожай в этом году.

Если зайцы имеют белую шубку - снегопады ещё продолжатся, а если серую - скоро потеплее.

Вороны купаются - к теплу, кричат - к метели.

Звери в лесу роют норки - снежной буре.

Луна ночью красноватая - к дождливой и теплой погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова