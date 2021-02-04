В народе 4 февраля известно также как Тимофеев день, Тимофей-полузимник.

Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. Тимофей был хорошо образованным, добрым и добродетельным мужчиной. Вместе с Павлом он путешествовал по Европе и распространял учение Христа, выступал против язычества.

В народе день называют "полузимником", потому что половина зимы уже осталась позади. В этот день обычно бушуют сильные морозы, которые называют "тимофеевскими": "Тимофеевский мороз половину зимы с собой унес." Морозы были суровее крещенских, но длились всего пару дней, а потом наступала небольшая оттепель.

Крестьяне готовились к полевым весенним работам. Пчеловоды утепляли улья, чтобы пчелы не замерзли. Если пчелы жужжали очень тихо - значит они не страдают от морозов, а если сильно гудят - следует им помочь. Сны, приснившиеся с 3 на 4 февраля, считаются вещими.

Девушки 4 февраля съезжали с горок на санях. Та, кто дальше всех прокатится и не упадет, летом соберет больше всего урожая. На Тимофея лечили грыжу и боли в спине - считалось, что они быстро проходят.

Погодные приметы 4 февраля

Если вспотели оконные рамы - скоро потеплеет.

Метель сегодня означает, что вся неделя будет метельная.

Солнце в полдень показалось на небе - к ранней весне.

Густой снегопад сегодня сулит урожайное лето. Чем больше выпадет снега, тем больше будет зерна.

Узоры на стекле поднимаются вверх - к похолоданию, а вбок - к оттепели.

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Автор: Екатерина Пулатова