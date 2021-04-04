Православная церковь в этот день почитает священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Его подвергли пыткам за то, что он осудил и предсказал кончину Юлиана Отступника, который отверг христианство и принял язычество.
В народе этот день назвали "теплым Василием", поскольку в это время уже устанавливается теплая погода. В этот день хозяйки пекли круглые калачи в форме Солнца и подавали на завтрак. Калачи также символизировали хороший урожай хлеба, поскольку готовились из пшеничной муки.
Хозяева осматривали сараи, хлева и погреба. Чинили крышу от протечек, поскольку скоро начнутся дожди. Хозяйки белили полотна и вышивку в снегу, если он ещё не растаял к этому дню. В этот день вечером обязательно выходили на улицу и смотрели на закат, чтобы было счастье.
Погодные приметы 4 апреля
- Вокруг солнца красные круги – год будет урожайным.
- Тучи синие – к теплой погоде.
- Снег так и лежит – к холодному лету.
- Красные круги у солнца при восходе предвещают плодородный год.
- Много паутины появилось у дома – урожай испортится в этом году.
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