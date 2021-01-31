31 января Православная церковь чтит память Афанасия Великого - греческого святого и Александрийского Архиепископа.
В народе этот день называли Афанасий Ломонос из-за морозов, которые щиплют лицо. Сегодня говорили: "Афанасьевский мороз нос и ухо дерёт", "Афанасий Ломонос – береги уши и нос."
В этот день наши предки изгоняли ведьм, которые, как считалось, слетаются на шабаш. Селяне обращались к знахарям, которые в полночь забивали в дом клинья, рассыпали золу из печи и читали заговор от ведьм.
В хлеву осматривали припасы корма для скотины. Если запасов оставалось больше половины, то спокойной ждали весны, а если меньше - старались экономить корм.
К концу период свадеб и сватовства. На Руси переставали играть свадьбы до Пасхи. Считается, что в этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно призвать мужское бессилие. 31 января нельзя переезжать или справлять новоселье, иначе на новом месте будут скандалы. Также желательно избегать хирургических операций и перенести их на завтра.
Погодные приметы 31 января
- Вьюга и метель в этот день предвещают позднюю весну.
- Оттепель сегодня - к непогоде летом и плохому урожаю картошки.
- Вороны кружатся стаями - к затяжному похолоданию.
- Если Солнце в полдень выглянуло, значит, весна будет ранняя.
- Круг возле Луны предвещает сильные морозы.
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