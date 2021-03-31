Этот день в народе получил название Кирилл – дери полоз.

Православная церковь 31 марта почитает святителя Кирилла Иерусалимского, который родился около 315 года. Он был монахом и епископом в иерусалимском соборе. Во время страшного голода в городе продал свое имущество и помогал голодающих.

В это время крестьянам становилось трудно ездить на санях, поскольку дорога таяла и покрывалась грязью. Поэтому день получил название "Кирилл – дери полоз". В доме появлялись первые комары. Сегодня нельзя стричь волосы и ногти, занимать и одалживать деньги и ходить в гости.

Если в доме есть грудной ребенок, 31 марта нельзя давать взаймы соль и хлеб - можно отдать счастливую судьбу малыша. Также нельзя чтобы кто-то вошел в дом во время купания младенца. Воду после купания выливали в землю во дворе, чтобы ребенок рос быстро, как весенняя трава.

Погодные приметы 31 марта

Солнечный день сегодня - к теплой весне.

Появились комары - погода будет солнечной и ясной.

Прилетели лебеди - к теплу.

Поля покрыты снегом - к неурожаю.

Зацвела мать-и-мачеха – к скорому потеплению.

31 марта именины

Именины у Кирилла, Трофима, Евкарпия, Натальи и Дмитрия.

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Автор: Екатерина Пулатова