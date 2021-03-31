Народные традиции и запреты 31 марта / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 31 марта  почитает святителя Кирилла Иерусалимского, который родился около 315 года. Он был монахом и епископом в иерусалимском соборе. Во время страшного голода в городе продал свое имущество и помогал голодающих. 

В это время крестьянам становилось трудно ездить на санях, поскольку дорога таяла и покрывалась грязью. Поэтому день получил название "Кирилл – дери полоз". В доме появлялись первые комары. Сегодня нельзя стричь волосы и ногти, занимать и одалживать деньги и ходить в гости.

Если в доме есть грудной ребенок, 31 марта нельзя давать взаймы соль и хлеб - можно отдать счастливую судьбу малыша. Также нельзя чтобы кто-то вошел в дом во время купания младенца. Воду после купания выливали в землю во дворе, чтобы ребенок рос быстро, как весенняя трава.

Погодные приметы 31 марта

  • Солнечный день сегодня - к теплой весне.
  • Появились комары - погода будет солнечной и ясной.
  • Прилетели лебеди - к теплу.
  • Поля покрыты снегом - к неурожаю.
  • Зацвела мать-и-мачеха – к скорому потеплению. 

31 марта именины 

Именины у Кирилла, Трофима, Евкарпия, Натальи и Дмитрия.

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Автор: Екатерина Пулатова