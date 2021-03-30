Этот день получил в народе названия Алексей теплый, Алексей – человек Божий, водотёк, пролей кувшин, с гор вода, с гор потоки.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Алексия, человека Божия. В юности он ушел от невесты и богатых родителей и стал нищенствовать возле храма Пресвятой Богородицы. Служителю этой церкви во сне явилась Богородица и указала на Алексия как на достойного Бога человека. Алексий сбежал от этой славы и прожил остаток своих дней неузнанным в доме родителей.

На Руси святой Алексий пользовался большой любовью и почетом. Все христиане знали житие святого. Многие поговорки и приметы в день Алексию рассказывают о разливе ручьев. Пришло время менять сани на телегу, ухаживать за лошадьми. В этот день нельзя зажигать костер, чтобы не накликать грозу.

В южных регионах сеяли ячмень и овес, а в северных заготавливали дрова. В этот день запускали первые мельницы и молотили зерно. В деревнях проводили гусиные бои с молодыми гусаками. По правилам птицы должны были выдирать друг другу перья и бить крыльями. Гусят от победителя-гусака приезжали скупать гусеводы со всей округи.

Приметы погоды 30 марта

Много талой воды – к хорошему урожаю.

На орешнике появились сережки - весна окончательно наступила.

Дождь или снегопад в этот день означают, что будет хороший урожай овощей и фруктов, но ягоды и грибы не уродятся.

Теплый день предвещает теплую весну.

30 марта именины

Именины у Алексея, Макария, Виктора, Павла и Александра.

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Автор: Екатерина Пулатова