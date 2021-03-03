Этот день называют Ярилин день, Ярило с овсянкой, Овсянка, Лев.

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского (440-461), который критиковал еретиков и написал множество религиозных трудов. Он также прославился своим миролюбием и антивоенными проповедями. Мощи святого находятся в Риме.

Этот день в народе называют Овсянкой в честь небольшой птички с желтым оперением овсянки обыкновенной. Наши предки считали её вестницей весны. В этот день из овсяной муки пекли печенье и пироги и раздавали родственникам, а остатки выпечки выносили на улицу птицам.

По старому поверью, если 3 марта увидеть бабочку-крапивницу, то весна наступит очень скоро. В этот период мужчины готовились к посевным работам: осматривали, чистили и чинили огородный инвентарь, проверяли телеги. Считается, что если человек по дороге домой споткнется, то дома его ждет ссора. Девушке уколоть палец или порезаться при готовке - к удаче.

Погодные приметы 3 марта

Овсянки сегодня поют и громко чирикают - к ранней весне и потеплению.

День без осадков - к хорошему урожаю.

Бледная луна - к сильному снегопаду, ясная - к стуже.

Белые облака предвещают ветер, а серые - тепло.

Густой туман утром - к плохой погоде летом.

Много снега выпало - к хорошему урожаю зерна.

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Автор: Екатерина Пулатова