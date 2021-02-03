Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника, родившегося в Константинополе около 580 года. Он появился на свет в благородной семье и получил хорошее образование. Сначала он служил императору, но затем разочаровался в нем и принял монашество в Хрисопольском монастыре. Святой прославился как защитник православия и противник еретиков.
Также сегодня почитается память Максима Грека, святого времен Руси, выдающегося писателя, публициста, филолога и богослова.
В этот день пары проводили ритуал на укрепление брака. Мужчина и женщина брались за руки, выходили во двор и говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». Затем вместе стряхивали с деревьев иней.
Преподобный Максим считается помощником и утешителем в бедах. Сегодня вспоминали добрым словом всех, кто когда-либо помогал человеку. Почитали добрых и сердобольных людей. А зло и обиды в этот день считались за служение дьяволу. Святому молились о заступничестве сирот и вдов.
Хозяйки в этот день пекли пироги с рыбой, грибами, картошкой, яйцами. Этими пирогами угощали родных, нищих и добрых людей. 3 февраля нужно помириться с тем, с кем была ссора. Нельзя ругаться и скандалить. На Максима, если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется. Считается, что если в этот не удалось сделать запланированное, то это лучшему - Максим от беды увёл.
Приметы погоды 3 февраля
- Безоблачная погода сегодня - к ранней весне.
- Погожий день сегодня сулит хорошую погоду весной.
- Холодный и сухой день предвещает жаркий август.
- Если Луна ночью прячется в облаках, то хороший урожай будет. Если же ночь безоблачная - будет неурожайный год.
- На заре ясно - к морозам в ближайшие дни.
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