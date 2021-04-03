Этот день в народе получил названия Яков, Фома, Катаник, Фомин день, праздник Водяного, День Переплута – хозяина водяных.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Иакова, епископа и исповедника, святителя Фомы, патриарха Константинопольского и святителя Кирилла, епископа Катанского.

В этот день наши предки молились Фоме, чтобы избавить от лихорадки. Лучшим средством от недуга на Руси считались угольки и печная зола. Заболевший человек заворачивал их в ткань и прикладывал к груди. Лихоманка не могла вынести этот жар и покидала тело.

Знахари для лечения лихорадки срезали волосы у больного на затылке, стригли ногти на руках и ногах. Все это завязывали в ткань и закапывали на перекрестке. Такой ритуал должен был запутать лихоманку. Также недуг пытались задобрить. Для этого пекли 12 пирожков (по числу сестер-лихоманок) и относили в лес.

В северных регионах это был последний день, когда дети могли кататься на санях. После этого сани прятали на чердак. К этому времени появляются первые почки у смородины, а береза уже очень активно дает сок. Считается, что 3 апреля у женщин очень легкие роды.

3 апреля отмечали день Переплута – царя водяных, бога моря и мореходства. Весной с пробуждением природы просыпается и водяной. Он просыпает злой и может мучить рыбу в реке. Чтобы задобрить духа, к реке приносили мёд, черный хлеб, масло, свинину, деньги.

Приметы погоды 3 апреля

Гром сегодня - год будет урожайным.

Небо на закате желтое - погода будет хорошей.

Облака синие - будет теплая, но дождливая погода.

Если береза лист перед ольхой распустила, лето будет засушливое, а если наоборот - дождливое.

3 апреля именины

Именины у Иакова, Кирилла, Фомы и Владимира.

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Автор: Екатерина Пулатова