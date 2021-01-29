В православном календаре 29 января отмечают поклонение веригам апостола Петра. Апостол Петр - один из 12 апостолов Иисуса Христа, первый папа Римский. Петр родился в простой семье и был рыбалкой. Встретив Христа, он стал его учеником и апостолом. По приказу иудейского царя Ирода Петра заключили в темницу и сковали веригами - железными цепями. Ночью ему явился Ангел, снял оковы и вывел из тюрьмы. Этим веригам стали поклоняться верующие и Римские папы.
Читайте такжеЛунный календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для стрижки и покраски волосВ народе этот день называли Петр-полукорм. К этому времени заканчивалась половина припасов зимнего корма для скота. Этот день считали серединой зимы. Крестьяне обходили скотину, чистили хлев и примечали, сколько осталось припасов. Если еды не хватало, то скотине насыпали меньше корма.
Ещё в этот день пополам ломали лучину (палочку для розжига печи) и клали крестом на полу, чтобы привлечь удачу. Петру молились об избавлении от горячки. Сны в ночь с 28 на 29 января считались вещими. Если приснился дурной сон, перед тем, как встать с кровати, говорили "Куда ночь, туда и сон".
Погодные приметы 29 января
- Морозный день сегодня предвещает жаркое лето.
- Метель на Петра - к дождливому лету.
- Ветер с севера - к морозам и похолоданию.
- Если выпало много снега - летом будет удачная рыбалка.
- Если сегодня осталось больше половины припасов - год будет урожайным и сытым.
- Вьюга и метель сегодня знаменуют дождливое лето.
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