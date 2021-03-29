В народном календаре день получил название Саввин, или тележный день.

Православная церковь в этот день почитает мученика Савина, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. Он был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан один из его приспешников выдал его местоположение за две золотые монеты.

В этот день крестьяне готовили телеги к первому выезду. К этому дню снег сходил с дорог, а солнце подсушивало грязь. Дорога становилась ездовой. Телеги осматривали и смазывали, подготавливали колеса и запрягали первых лошадей. Крестьяне объезжали деревню на телеге по кругу, чтобы привлечь удачу.

Погодные приметы 29 марта

День теплый – такой же будет весна.

Много ручьев растеклось – к дождливому лету.

Воробьи купаются и громко чирикают – дни будут теплыми.

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Именины 29 марта

Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла и Дениса.

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Автор: Екатерина Пулатова