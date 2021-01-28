28 января Православная церковь чтит память Павла Фивейского - христианского отшельника и монаха из Египта. Оставшись сиротой, он страдал от корыстного родственника, который хотел получить родительское наследство. Павел ушел в пустыню и поселился у подножия горы в пещере, где прожил в отшельничестве до самой смерти.
В конце января дни становились все длиннее, а темнело позднее. В народе говорили: "Павел день прибавил". 28 января считали переломом зимы. Он считался несчастливой датой, днем ведунов и колдунов, которые насылали порчи.
Считалось, что сегодня набирают сил ведуны и волхвы - гадатели и пророки, которые обладали таинственными знаниями. Они искали себе учеников среди людей. Церковь считала, что обращаться к ведунам - большой грех. Если сегодня рождался ребенок - ему в колыбель клали пучок льна, чтобы уберечь от зла.
Народные приметы 28 января
- Ветряная погода сегодня сулит дождливый год.
- Если на окнах видно узоры в форме колосков - будет хороший урожай пшеницы.
- Много звезд ночью - к урожаю льна.
- Тучи надвигаются с севера - к похолоданию.
- Снегири защебетали - к перемене погоды.
- Воробьи расселись по веткам и не поют - к снежной погоде.
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