Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. Этот день также называет Лесным ухоженьем. В этот праздник чествуют лес, который дает пропитание людям и материал для строительства домов.
В языческие времена чтили божество леса - Святобора. Также верили в водяных, русалок, леших. В Александров день ходили в лес, благодарили его за дары и просили прощения за вмешательство. Перед походом читали молитву, чтобы не заблудиться. В лесу нельзя ничего ломать и сжигать. Также 27 марта нельзя мыть голову, чтобы в доме не было ссоры.
Погодные приметы 28 марта
- Пасмурный день предвещает плохую погоду.
- Журавли летят низко - к непогоде.
- Если до этого дня было новолуние - урожай зерна будет ранним.
- Чайки прилетели - к потеплению.
- Гуси и лебеди купаются в ручьях - к дождям.
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