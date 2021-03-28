Этот день в народном календаре получил названия Александр, Александров день, Лесное ухоженье, Агапий.

Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. Этот день также называет Лесным ухоженьем. В этот праздник чествуют лес, который дает пропитание людям и материал для строительства домов.

В языческие времена чтили божество леса - Святобора. Также верили в водяных, русалок, леших. В Александров день ходили в лес, благодарили его за дары и просили прощения за вмешательство. Перед походом читали молитву, чтобы не заблудиться. В лесу нельзя ничего ломать и сжигать. Также 27 марта нельзя мыть голову, чтобы в доме не было ссоры.

Погодные приметы 28 марта

Пасмурный день предвещает плохую погоду.

Журавли летят низко - к непогоде.

Если до этого дня было новолуние - урожай зерна будет ранним.

Чайки прилетели - к потеплению.

Гуси и лебеди купаются в ручьях - к дождям.

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Автор: Екатерина Пулатова