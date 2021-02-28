28 февраля в народном календаре у славян называется Онисим-овчарник.

Сегодня церковь чтит память апостола Онисима, который был рабом знатного христианина Филимона. Провинившись перед хозяином, Онисим бежал в Рим, где попал в тюрьму. Там он познакомился с апостолом Петром и принял крещение, а затем вернулся к Филимону не как раб, а как брат.

Считается, что 28 февраля зима становится "безрогой" и начинает уступать весне. Много традиций этого дня связано с овцами. Овчары ночью выходили на улицу и окликали звезды, чтобы были ягнята. А пастух вечером по просьбе хозяина овец выходил за пастбище и низко кланялся в четыре стороны, а затем молился Власию. После этого хозяин приглашал пастуха в дом, угощал вином и давал подарок.

На Онисима на утреннюю зарю выставляют во двор пряжу, чтобы она была белой и крепкой. В амбар на пол высыпали разные виды семян, чтобы "закалить" их перед посадкой. В этот день можно гадать и ворожить, но нельзя строить планы и отправляться в далекую дорогу.

Погодные приметы 28 февраля

Полная яркая луна сегодня предвещает похолодание.

Если закат алый, то будет метель.

Лисы лают в лесу - к снегопаду.

Какая погода сегодня, таким будет и сентябрь.

Если в этот день много воды на дорогах и снег практически растаял, то сенокос будет хорошим.

Если на небе много звезд, то у овец родится много здоровых ягнят.

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Автор: Екатерина Пулатова