27 января Православная церковь чтит память грузинской святой преподобной Нины, почитаемой в лике равноапостольных. Она родилась 280 года в Каппадокии в христианской семье. Во время гонений римского императора Диоклетиана на христиан вместе с другими христианскими девушками она сбежала в Армению. Там всех девушек казнили приказом царя Армении, и лишь Нине удалось спастись.
Позднее царь Армении Тиридат тяжело заболел, а исцелил его Григорий Просветитель. Благодаря Григорию и Нине он уверовал в христианство и провозгласил его государственной религией, а Нину нарекли святой.
Народные традиции и обычаи 27 января
В этот день христиане заготавливали дрова и осматривали домашний скот. Хлев чистили от навоза и перестилали соломой. К животным обращались с лаской: «На Нину почитай скотину». Слова благодарности и похвалы говорили корове, чтобы она хорошо доилась. Девушкам в приданое сегодня дарили корову.
Скотину сегодня не забивали и не ели мясо, а только продавали. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев. Пили много молока, снимали молоком болезни и лечили им укусы животных. Если этой ночью увидеть во сне красную или чёрную корову либо быка, то это предвещает скорую кончину.
Приметы погоды 27 января
- Белые облака - к морозной погоде.
- Туман вокруг Луны - к снегопадам.
- Сильный ветер сегодня предвещает сырой и дождливый год.
- Если день морозный и петух с ночи поет - будет оттепель.
- Деревья инеем покрылись - к теплу.
- Если день морозный и начал идти снег, то скоро потеплеет.
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