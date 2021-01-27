Сегодняшний день известен в народе как преподобная Нина, Нинин день.

27 января Православная церковь чтит память грузинской святой преподобной Нины, почитаемой в лике равноапостольных. Она родилась 280 года в Каппадокии в христианской семье. Во время гонений римского императора Диоклетиана на христиан вместе с другими христианскими девушками она сбежала в Армению. Там всех девушек казнили приказом царя Армении, и лишь Нине удалось спастись.

Позднее царь Армении Тиридат тяжело заболел, а исцелил его Григорий Просветитель. Благодаря Григорию и Нине он уверовал в христианство и провозгласил его государственной религией, а Нину нарекли святой.

Народные традиции и обычаи 27 января

В этот день христиане заготавливали дрова и осматривали домашний скот. Хлев чистили от навоза и перестилали соломой. К животным обращались с лаской: «На Нину почитай скотину». Слова благодарности и похвалы говорили корове, чтобы она хорошо доилась. Девушкам в приданое сегодня дарили корову.

Скотину сегодня не забивали и не ели мясо, а только продавали. Верили, что после смерти корова оплакивает хозяев. Пили много молока, снимали молоком болезни и лечили им укусы животных. Если этой ночью увидеть во сне красную или чёрную корову либо быка, то это предвещает скорую кончину.

Приметы погоды 27 января

Белые облака - к морозной погоде.

Туман вокруг Луны - к снегопадам.

Сильный ветер сегодня предвещает сырой и дождливый год.

Если день морозный и петух с ночи поет - будет оттепель.

Деревья инеем покрылись - к теплу.

Если день морозный и начал идти снег, то скоро потеплеет.

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Автор: Екатерина Пулатова